"Фридом Финанс" рекомендует продавать акции Tesla с прогнозной ценой $846

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют продавать акции Tesla с прогнозной ценой на уровне $846 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Период с октября по декабрь 2021 года стал для Tesla четвертым подряд кварталом, в котором компания сгенерировала рекордную прибыль. Выручка и прибыль крупнейшего производителя электромобилей превзошла прогнозы аналитиков, даже несмотря на глобальные сбои в цепочках поставок. Мы положительно оцениваем результаты эмитента, однако считаем, что котировки ее акций значительно переоценены по сравнению с бумагами конкурентов", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.