Рубль, скорее всего, останется в диапазонах 77-80 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1 в ближайшие недели - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, продолжит торговаться в диапазонах 77-80 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1 в ближайшие недели, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Мы считаем, что в отсутствие негативных сценариев рубль уже исчерпал потенциал к дальнейшему ослаблению и в течение ближайших недель валютные пары USD/RUB и EUR/RUB продолжат торговаться в диапазонах 77-80 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1, откуда они смогут уйти вниз с ослаблением геополитической напряжённости", - пишут эксперты.

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