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27 января 2022 года 11:27

Рынок акций РФ утром просел вместе с миром на новостях от ФРС и геополитике

Москва. 27 января. Рынок акций РФ утром в четверг просел вслед за мировыми площадками на сигналах Федрезерва о начале периода повышения ставок, который может оказаться продолжительным, а также на фоне сохраняющейся геополитической напряженности вокруг России и Украины. Индекс МосБиржи опустился в район 3330 пунктов, но подрос индекс РТС на фоне укрепления рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3333,94 пункта (-0,7%, утром индекс локально падал ниже 3280 пунктов), индекс РТС подрос до 1325,98 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,4%.

Доллар опустился до 79,2 рубля (-0,22 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-3,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,5%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,2%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Polymetal в IV квартале увеличил производство на 24% г/г, до 467 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

США в ответе на предложения России по безопасности передали Москве как свою оценку этих предложений, так и американские идеи и опасения, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, США готовы к дальнейшим переговорам с Россией, если будет деэскалация ситуации вокруг Украины. Блинкен сообщил, что рассчитывает на разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ближайшие дни для проработки следующих этапов переговоров. Также Блинкен отметил, что в случае нападения России на Украину никакие варианты санкций не исключаются.

Отказ США и НАТО предоставить России запрошенные ею гарантии безопасности очень осложнит международную обстановку, решения о действиях в такой ситуации будет принимать президент РФ, заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. "Во-первых, такие планы никогда не раскрываются. Во-вторых, эти решения принимает президент, он же верховный главнокомандующий", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, в том числе "Интерфаксу". При этом он добавил: "Естественно, что это очень осложнит общую ситуацию".

Как отмечают аналитики ИК "Атон", на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл не исключил, что ДКП будет ужесточаться на каждом заседании в этом году, и заявил, что чиновникам, вероятно, придется действовать быстрее и решительнее в вопросе сокращения баланса ФРС, составляющего сейчас $8,9 трлн. Пауэлл также предупредил о риске того, что период резкого роста цен окажется продолжительным. Эти заявления уничтожили начавшийся было рост рынков акций.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что новости от ФРС перечеркнули все надежды на продолжение подъема. Пауэлл неожиданно говорил жестко и не стал успокаивать и так сильно упавший рынок, как он это делал последнее время. Он признал, что инфляция слишком высока и ее рост имеет более долгосрочную тенденцию, чем ожидалось ранее. При этом он сказал, что члены ФРС задумались о первом повышении ставки уже в марте, а также о сокращении баланса ФРС, не называя сроков его начала. Этого оказалось вполне достаточно для резкого падения фондовых индексов США и нефти.

Все говорит о том, что американский рынок акций сформировал устойчивый нисходящий тренд, а без роста Америки шансов даже на хороший отскок на рынке акций РФ совсем немного. Первой целью снижения индекса МосБиржи выступает район 3100 пунктов, где можно задумываться о начале ступенчатой покупки российских акций.

Также стоит следить за высказываниями российских политиков. Штаты передали письменный ответ на российское предложение по безопасности, но его суть по договоренности сторон не раскрывается. Если дипломаты заявят о хоть каком-то прогрессе в переговорах, то это в значительной мере нивелирует негативный эффект от риторики ФРС, считает Антонов.

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян также считает, что участникам рынка не понравилась новость о возможном повышении ставки ФРС в течение нескольких заседаний подряд.

В заявлении комитета Федрезерва появился намек на сроки повышения ставки: "вскоре будет уместно поднять ставку по федеральным фондам". Большинство участников рынка прогнозировало начало повышения ставки в марте. На пресс-конференции Пауэлл постарался уйти от прямого ответа, заявив, что пока комитет не принял никакого конкретного решения и намерен внимательно отслеживать поступающую экономическую информацию (такой же пассаж был и на прошлой пресс-конференции). Но в целом, похоже, ставку действительно начнут повышать с марта. Причем не исключается возможность, что если инфляционная статистика по-прежнему будет неутешительной, то комитет перейдет к последовательному повышению ставки в течение нескольких заседаний подряд. Подобный вывод является новостью, которая явно не понравилась игрокам, в результате чего рынки акций развернулись вниз вслед за США.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, Федрезерв сообщил, что планирует завершить к началу марта программу выкупа активов и видит целесообразность "скоро" приступить к повышению ставки. Кроме того, Федрезерв опубликовал принципы сокращения своего баланса, согласно которым американский центробанк приступает к выбору подходящего времени и темпов снижения объемов активов, способного начаться после начала повышения ставки. Эти заявления, подкрепленные словами Пауэлла, что экономика США уже не нуждается в поддержке со стороны ДКП, привели к росту рыночных ожиданий повышения ключевой ставки США уже в марте на 50 б.п. (согласно фьючерсам на ставку, вероятность такого сценария составляет 25%).

В итоге мировые рынки остаются под выраженным давлением продавцов. В четверг выйдет интересная статистика по США (данные по заказам на товары длительного пользования и первая оценка ВВП за IV квартал), которая, впрочем, вряд ли сильно улучшит настроения на рынках.

Учитывая заметное ухудшение внешнего фона, российский рынок акций в четверг также останется под давлением, индекс МосБиржи может вернуться в диапазон 3200-3300 пунктов, считает Локтюхов.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики после подведения итогов первого в этом году заседания ФРС США. Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых.

В то же время, поскольку инфляция находится существенно выше 2% годовых при сильной ситуации на рынке труда, члены комитета ожидают, что "вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки". При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания отметил, что члены FOMC намереваются поднять процентные ставки уже на мартовском заседании. Американский Центробанк сообщил также, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и намерен свернуть ее в марте. "Экономике США больше не нужная сильная поддержка со стороны ФРС", - заявил Пауэлл.

Следом в четверг снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 3,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,8-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,7%).

Нефть в четверг также проседает на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках после сигналов от ФРС США о повышении ставки уже в марте.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в четверг составила $89,64 за баррель (-0,4% и +2% в среду), мартовская цена WTI - $87,04 за баррель (-0,4% и +2% накануне).

Подъему цен в среду способствовал рост напряженности в отношениях России и Запада из-за Украины, а также информация о снижении запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, до минимального для этого времени года уровня за последние десять лет. Запасы в Кушинге упали на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - на 1,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-1,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,6%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-1,3%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,1%).

Petropavlovsk в IV квартале увеличил производство золота на 26% г/г, до 143 тыс. унций, сообщила компания.

Выручка ритейлера "Лента" (MOEX: LNTA) (-0,1%) в IV квартале 2021 года выросла на 18,6% по сравнению с показателем за IV квартал 2020 года, до 147,3 млрд рублей. В частности, розничная выручка выросла на 18,9%, до 144,8 млрд рублей, сообщила компания. Выручка "Ленты" по итогам 2021 года повысилась на 8,6%, до 483,6 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+24%), OR Group (MOEX: ORUP) (+13,4%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+8,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,2%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 29,33 млрд рублей (из них 7,75 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,23 млрд рублей на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) и 1,45 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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