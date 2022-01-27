Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Газпрома

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в обзоре.

"Когда зима перевалила за середину, инвесторам было весьма кстати услышать от представителей международных институциональных инвесторов в ходе организованной в среду банком телефонной конференции о состоянии дел и развитии ситуации на европейском газовом рынке ("Газпром" принял участие в звонке). Если применить рыночные (M2M) предпосылки в части макроэкономики и нефтяных цен, а также среднюю в 2022 году цену реализации газа в страны дальнего зарубежья в $500/тыс. м3, мы получим дивидендную доходность 2021П свыше 15%, а дивидендная доходность акций "Газпрома" за 2022 год может достичь 22% (ожидаем 15% за 2021 год). В ходе декабрьского конференц-звонка, посвященного обсуждению результатов за 3К21, прозвучали прогнозы эмитента по средней цене на 4К21 на уровне ~$550/тыс. м3. Принимая в расчет временной лаг в привязанных к ценам на нефть контрактах и более высокие котировки нефти во 2П21, мы считаем среднюю цену продажи газа в $500/тыс. м3 на 2022 год вполне обоснованным допущением", - говорится в комментарии аналитиков банка Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

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