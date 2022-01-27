BCS Express позитивно оценивает перспективы цены бумаг Ленты на 2022г

BCS Express позитивно оценивает перспективы цены бумаг "Ленты" на 2022 год, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Лента" представила позитивные операционные результаты IV квартала 2021 года. Ожидания по бумагам эмитента на 2022 год умеренно позитивные. Компания может стать одним из самых быстрорастущих ритейлеров на рынке, в том числе за счет приобретения более мелких сетей. В течение года особое внимание стоит уделить темпам роста онлайн-сегмента", - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев.

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