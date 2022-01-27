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27 января 2022 года 11:20
"Атон" подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Газпрома
"Атон" подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций "Газпрома", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Принадлежащая "Газпрому" компания Nord Stream 2 AG - оператор строительства газопровода "Северный поток 2" - учредила немецкую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH (GfE) для управления участком газопровода на территории Германии. Эта техническая мера была необходима для продолжения процесса сертификации газопровода. Теперь "мяч" на стороне регулятора, и мы подтверждаем наше мнение, что успешная сертификация газопровода должна стать позитивным катализатором для акций "Газпрома". Подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" для бумаг эмитента, которые торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 2,7х и предполагают дивидендную доходность на уровне 19%", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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.27 января 2022 года 17:16
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.27 января 2022 года 16:44
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4300-4350 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 остается ниже уровня 200-дневной скользящей средней, хотя демонстрирует высокую волатильность: в ходе торгового дня... читать дальше
.27 января 2022 года 16:20
"Солид Брокер" рекомендует покупать акции Johnson & Johnson с целью $200 за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании. "Учитывая хорошие результаты за 2021г и оптимистичные прогнозы на 2022г, компанию можно считать отличной... читать дальше
.27 января 2022 года 16:15
Москва. 27 января. Доллар и евро заметно усилили темпы падения на "Московской бирже" в четверг днем, рубль активно растет в обеих парах на заявлениях российского МИД о неприемлемости военных действий между РФ и Украиной. читать дальше
.27 января 2022 года 15:58
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.27 января 2022 года 15:28
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.27 января 2022 года 14:58
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, снизив долю защитных бумаг в условиях пандемии активов и увеличив экспозицию на развивающиеся рынки, сообщается в материале инвестиционной платформы. Новый состав топ-10 глобальных акций: Samsung, Accor, BNP, Trop.com, JD.com, Li Auto,... читать дальше
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