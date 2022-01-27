"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции "Самолета"

"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции "Группы компаний "Самолет" с прогнозной ценой на уровне 6301 рубль за штуку, говорится в комментарии.

"Самолет" в IV квартале 2021 года увеличил продажи в денежном выражении в 2,6 раза, по итогам 2021 года - в 2,1 раза. Мощный финишный спурт от самого динамичного на текущий момент публичного российского девелопера. В отличие от коллег по цеху в IV квартале, как и в целом за прошедший год, эмитент продемонстрировал уверенный рост продаж не только в денежном, но и в физическом выражении. При этом останавливаться на достигнутом Группа не собирается: в ближайшие два года планируется более чем утроить продажи в кв. м. При этом "Самолет" не забывает и про акционеров - бизнес-планом на 2022 год запланирована выплата дивидендов в размере 10 млрд рублей против 5 млрд рублей в 2021 году. Приобретенная в IV квартале СПР "Реновация" будет консолидироваться в отчетности с 2022 года. Если бы данный актив консолидировался в прошлом году, то выручка и EBITDA "Самолета" были бы примерно на 10% выше. Сохраняем актуальной идею на покупку акций девелопера", - пишет главный аналитик по российскому рынку инвесткомпании Алексей Павлов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.