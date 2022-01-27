Индекс Мосбиржи, скорее всего, снизится в диапазон 3200-3300п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, снизится в диапазон 3200-3300 пунктов в течение торговой сессии в четверг в связи с заметным ухудшением внешнего фона, который будет оказывать давление на рынок акций РФ, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

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