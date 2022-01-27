Вероятны попытки ухода рубля выше 80 руб./$1 на торгах в четверг - "Алор Брокер"

Вероятны попытки ухода рубля выше уровня в 80 руб./$1 на торгах в четверг, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Курс доллара на риторике ФРС резко вырос, что привело к снижению рубля, и в среду в моменте валютная пара доллар/рубль уходила выше отметки 80 руб./$1. Хотя в дальнейшем она откатилась вниз, с большой вероятностью в четверг вновь повторятся попытки закрепиться над этим уровнем", - отмечает Антонов в комментарии.

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