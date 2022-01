Brent - $89,27 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно в среду. Азиатские рынки акций падают в ходе торгов в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики после подведения итогов первого в этом году заседания ФРС США.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

"Федеральный комитет по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Для поддержки этой цели комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%", - говорится в сообщении ФРС.

В то же время поскольку инфляция находится существенно выше 2% годовых при сильной ситуации на рынке труда, члены комитета ожидают, что "вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки". При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания отметил, что члены FOMC намереваются поднять процентные ставки уже на мартовском заседании.

Американский Центробанк сообщил также, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и намерен свернуть ее в марте.

"Экономике США больше не нужная сильная поддержка со стороны ФРС", - заявил Пауэлл.

Между тем трейдеры следили за продолжающимся сезоном отчетностей американских компаний.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) потеряли в цене 4,8% на новости о том, что выручка компании упала на 3,3% и оказалась хуже прогноза рынка, ждавшего ее роста.

Биржевой оператор Nasdaq Inc. (SPB: NDAQ) в октябре-декабре увеличил прибыль на 16%, выручку - на 12%, причем последний показатель и скорректированная прибыль оказались выше ожиданий экспертов. Стоимость акций Nasdaq упала на 3,1%.

Телекоммуникационная и медиакомпания AT&T Inc. (SPB: T) в минувшем квартале вернулась на прибыльный уровень, её скорректированная прибыль и выручка оказались выше прогнозов. Капитализация AT&T, тем не менее, снизилась на 8,4%.

Цена акций Freeport-McMoRan Inc. (SPB: FCX) упала на 3%, хотя производитель меди и золота в последнем квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 57%, выручку на 37%.

Бумаги Automatic Data Processing (SPB: ADP) потеряли в цене 9%, несмотря на то, что поставщик программного обеспечения и услуг для управления персоналом во втором квартале 2022 финансового года получил чистую прибыль и выручку, превзошедшие прогнозы аналитиков.

Производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. (SPB: KMB) в октябре-декабре года снизил чистую прибыль на треть, несмотря на рост выручки, из-за повышения расходов. Стоимость компании упала на 3,4%.

Тем временем продажи новых домов в США в декабре подскочили на 11,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 811 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре было реализовано 725 тыс. домов (рост на 11,7% за месяц), тогда как ранее был назван показатель в 744 тыс. (скачок на 12,4%).

Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж новостроек в прошлом месяце на 1,8% с объявленного ранее ноябрьского уровня - до 757 тыс., сообщает MarketWatch.

Котировки акций крупных американских строительных компаний Lennar Corp. (SPB: LEN) и KB Home снизились на 4,5% и 4,8% соответственно.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 129,64 пункта (0,38%) и составил 34168,09 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 6,52 пункта (0,15%) и составил 4349,93 пункта.

И только значение Nasdaq Composite увеличилось на 2,82 пункта (0,02%) до 13542,12 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в четверг после того, как Федеральная резервная система США по итогам январского заседания сообщила, что вскоре начнет повышать ставку для борьбы с инфляцией.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции отметил, что члены FOMC намереваются поднять процентные ставки уже на мартовском заседании.

Американский Центробанк сообщил также, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и намерен свернуть ее в марте.

"Экономике США больше не нужна сильная поддержка со стороны ФРС", - заявил Пауэлл.

Японский Nikkei к 8:15 МСК упал на 3,1%.

Среди компонентов индекса в лидеры снижения выходят акции инвесткомпании SoftBank Group Corp. (-8,6%), производителя электроники Sony Group Corp. (-7,4%) и производителя полупроводников Advantest Corp. (-6,7%).

Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite к 8:20 МСК снизились на 2,4% и 1,1% соответственно.

В лидерах падения в Hang Seng находятся бумаги IT компаний Китая: акции Meituan дешевеют на 7,2%, Alibaba Group Holding Ltd. - на 6,1%, Netease Inc. - на 4,5% и JD.com Inc. - на 4,3%.

Между тем совокупная прибыль промпредприятий КНР в 2021 году увеличилась на 34,3% по сравнению с 2020 годом и составила 8,71 трлн юаней ($1,4 трлн), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

При этом в январе-ноябре 2021 года рост этого показателя составил 38%. Темпы увеличения замедлились по итогам 10 месяца подряд.

Прибыль государственных предприятий в прошлом году поднялась на 56% в годовом выражении, частных - на 27,6%.

Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК потерял 3%.

Стоимость акций производителя микросхем и электроники Samsung Electronics Co. снижается на 2,2%, несмотря на то, что компания в октябре-ноябре зафиксировала максимальную с 2017 года операционную прибыль ($11,6 млрд) на фоне сильного спроса на микросхемы.

Акции автопроизводителя Kia Corp. дорожают на 1%, Hyundai Motor Co. - дешевеют на 1,6%. Бумаги производителя электроники и аккумуляторов LG Corp. теряют в цене 3,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,8%.

Котировки акций нефтегазовой Woodside Petroleum Ltd. поднялись на 2,5%. Компания сообщила, что прекратит операционную деятельность в Мьянме из-за ухудшения положения в сфере прав человека в стране.

На австралийском рынке подешевели акции технологических компаний страны: бумаги Codan Ltd. упали на 10,2%, WiseTech Global Ltd. - на 10%, Zip Co. Ltd. - на 9,7% и Altium Ltd. - на 7,1%.

Цены на нефть опускаются в четверг на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках после заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что американский ЦБ намерен поднять базовую ставку уже в марте.

Пауэлл, выступавший по итогам завершившегося в среду заседания ФРС, также дал понять, что Центробанк, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делал это в прошлом.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $89,27 за баррель, что на $0,69 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,76 (2%) - до $89,96 за баррель, в ходе торгов цена поднималась выше отметки $90 за баррель впервые с октября 2014 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,73 за баррель, что на $0,62 (0,71%) ниже итогового значения сессии в среду. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,75 (2%), до $87,35 за баррель.

Подъему цен в среду способствовал рост напряженности в отношениях России и Запада из-за Украины, а также информация о снижении запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимального для этого времени года уровня за последние десять лет.

Запасы в Кушинге упали на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - на 1,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.