Давление на нефтяные цены в ближайшие дни, скорее всего, сохранится - ПСБ

Давление на цену нефти марки Brent в ближайшие дни, скорее всего, сохранится, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Четкие сигналы ФРС США относительно скорого повышения ставки, заметно повысившие вероятность "хайка" сразу на 50 б.п. в марте, способствовали крепости доллара и сдержали развитие повышательного движения на рынке нефти в среду. В отсутствие сильных факторов поддержки котировок и перспективы дальнейшего укрепления доллара начинаем консервативно смотреть на рынок нефти: полагаем, что давление на нефть марки Brent в ближайшие дни сохранится, котировки могут начать откат к нижней части диапазона $86-90 за баррель", - указывает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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