Индекс Мосбиржи может уйти ниже 3300п в четверг - BCS Express

Индекс Мосбиржи может опуститься ниже 3300 пунктов на торгах в четверг, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Повышенная амплитуда колебаний на российском рынке акций сохраняется. Все последние попытки начать формирование более-менее устойчивое движение наверх пока ни к чему не привели. В то же время и масштабные распродажи были приостановлены ввиду отсутствия новых негативных драйверов. Краткосрочный взгляд на дальнейшую динамику ключевых "голубых фишек" и индекса Мосбиржи остается осторожным. Доминирующим фактором выступает развитие ситуации по переговорам России с США, - пишет аналитик инвестиционной компании. - На фоне высоких нефтяных цен более устойчивую динамику в случае новых всплесков волатильности могут показывать акции нефтяного сектора. В целом стоит отметить, что риски по бумагам экспортеров сейчас ниже, чем, например, по акциям банковского, потребительского или IT секторов. Утром четверга внешние факторы не располагают к росту. Наоборот, рынок может вновь попытаться опуститься ниже 3300 пунктов по индексу Мосбиржи".

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