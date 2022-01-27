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27 января 2022 года 08:42

Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 27 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также сохраняющихся геополитических рисков вокруг России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Соединенные Штаты и НАТО в среду направили России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали свои собственные инициативы. "Переданный нами документ включает опасения США и их союзников и партнеров относительно действий России, которые подрывают безопасность, оценку по существу тем, вызывающих обеспокоенность у России, и наши собственные идеи в областях, где мы бы смогли найти общие точки соприкосновения", - сказал журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен в Госдепартаменте.

После передачи американских предложений Москве госсекретарь США провел пресс-конференцию, в ходе которой обозначил журналистам позицию Вашингтона относительно ответа на гарантии о безопасности. В частности, Блинкен назвал сферы, где США видят возможность для прогресса в отношениях с Россией. Он упомянул такие темы, как режим контроля над вооружениями, в том числе вопрос размещения ракет в Европе, а также способы увеличить транспарентность и стабильность. При этом он подчеркнул, что в случае нападения России на Украину никакие варианты санкций не исключаются.

Отказ США и НАТО предоставить России запрошенные ею гарантии безопасности очень осложнит международную обстановку, решения о действиях в такой ситуации будет принимать президент РФ, заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. "Во-первых, такие планы никогда не раскрываются. Во-вторых, эти решения принимает президент, он же Верховный главнокомандующий", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, в том числе "Интерфаксу". При этом он добавил: "Естественно, что это очень осложнит общую ситуацию".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики после подведения итогов первого в этом году заседания ФРС США. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. "Федеральный комитет по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Для поддержки этой цели комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%", - говорится в сообщении ФРС.

В то же время поскольку инфляция находится существенно выше 2% годовых при сильной ситуации на рынке труда, члены комитета ожидают, что "вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки". При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания отметил, что члены FOMC намереваются поднять процентные ставки уже на мартовском заседании. Американский Центробанк сообщил также, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и намерен свернуть ее в марте. "Экономике США больше не нужная сильная поддержка со стороны ФРС", - заявил Пауэлл.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют сильную негативную динамику, так как глобальные инвесторы посчитали итоги январского заседания ФРС США слишком "жесткими". Японский Nikkei 225 падает на 2,83%, китайский CSI 300 снижается на 1%, гонконгский Hang Seng - на 2,35%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2%, южнокорейский Kospi - на 3,33%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 1,2% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о негативной динамике американских акций 27 января.

Цены на нефть в ходе утренних торгов в четверг также снижаются. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $89,39 за баррель, что на 0,63% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $86,81 за баррель, снизившись на 0,62% по отношению к закрытию 26 января.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,918 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,147 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 января снизился на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,08%, опустившись до 724,81 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (-1,48%), "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс-001P-12" (-0,8%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,77%), а в лидерах роста - облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+1,37%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,24%) и "РЖД-001P-20R" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что БКС банк планирует 27 января с 11:00 до 13:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на выпуск инвестиционных облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Техразмещение запланировано на 28 января. Ставка купона на весь срок обращения установлена на уровне 0,02% годовых. По займу предусмотрен дополнительный доход. "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций БКС банка серии 001P объемом до 50 млрд рублей в конце сентября 2021 года. Программа бессрочная, облигации могут размещаться на срок до 10 лет. В конце октября прошлого года банк разместил в рамках программы первый выпуск инвестиционных облигаций серии 001P-01 на 500 млн рублей со сроком обращения 3 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к обыкновенным акциям Сбербанка (MOEX: SBER).

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 9-10-го купонов облигаций серий БО-18 и БО-19 на уровне 10,45% годовых. Оба выпуска общим объемом 20 млрд рублей были размещены в феврале 2018 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,45% годовых. Срок обращения выпусков - 5 лет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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