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26 января 2022 года 19:45

Рубль вечером обвалился к доллару и евро на очередном усилении геополитических рисков вокруг России

Москва. 26 января. Доллар и евро взлетели вверх до многомесячных максимумов на "Московской бирже" в среду вечером, рубль обвалился к бивалютной корзине на новостях о том, что посольство США на Украине призывает американцев подумать о том, чтобы немедленно покинуть страну в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.

Курс доллара США составил 79,9 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,4175 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть позднее доллар превысил отметку 80 руб./$1 впервые с 3 ноября 2020 года. Евро стоил 90,33 руб./EUR1, подорожав на 1,53 рубля. При этом евро торговался выше 90 руб./EUR1 впервые с 20 июля 2021 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро на вечерних торгах на фоне очередного ухудшения внешнеполитической обстановки. Инвесторы в панике избавляются от рублевых активов после того, как посольство США на Украине призвало американцев подумать о том, чтобы немедленно покинуть страну из-за проблем с безопасностью.

"Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой, учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России, и есть риск ее внезапного дальнейшего ухудшения. Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть возможность того, чтобы покинуть Украину немедленно, воспользовавшись коммерческим транспортом либо имеющимися в их распоряжении иными вариантами", - говорится в сообщении.

Чуть ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США не знают, что РФ решила по Украине, но опасаются нападения на украинскую территорию до середины февраля. "Все указывает на то, что Россия применит силу в промежуток времени между сегодняшним днем и серединой февраля", - сказала она, выступая на онлайн-встрече, которую транслировал Госдепартамент.

Одновременно с этим Шерман признала, что не имеет представления о мыслях на этот счет президента РФ Владимира Путина. "Я не знаю, принял ли он финальное решение", - добавила Шерман.

Она напомнила, что в начале февраля в Китае начинается Олимпиада, и предположила, что Пекин вряд ли обрадуется, если подобное обострение на Украине произойдет одновременно с открытием Игр.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что не исключает персональных санкций против президента РФ в случае российского вторжения на Украину. Американские СМИ опубликовали видео, на котором журналист спрашивает Байдена, пришедшего в магазин за покупками, допускает ли он возможность таких санкций. "Да, это возможно", - ответил президент США.

Возможные санкции США против высшего руководства России не будут болезненны, чиновникам в России уже давно запрещено иметь счета за рубежом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя слова президента США о возможности введения санкций против Путина в случае эскалации на Украине, Песков заявил, что подобная постановка вопроса "деструктивна политически".

Глава МИД Сергей Лавров назвал надежной Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), созданную Банком России, и призвал активнее ее использовать. Он также сообщил о сокращении резервов России в долларах и стремлении снизить зависимость экономики от американской валюты.

Система передачи финансовых сообщений была создана Банком России в 2014 году как альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям. Цель СПФС - обеспечение бесперебойности передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами.

Мировые рынки ждут завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Итоги заседания станут известны в 22:00 МСК, а в 22:30 МСК начнется традиционная пресс-конференция председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.

По мнению аналитиков, Федрезерв может дать рынкам сигнал о том, что он готов начать повышение процентных ставок в марте. Это станет первым подъемом ставки с 2018 года. Кроме того, ФРС может дать понять, что рассматривает и другие варианты ужесточения ДКП для борьбы с усиливающейся инфляцией.

Цены на нефть растут в среду вечером после выхода официальных данных о динамике запасов энергоресурса в США по итогам прошлой недели.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 2,2% - до $90,14 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 2,22% - до $87,59 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,38 млн баррелей - до 416,19 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей и составили 247,92 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 2,8 млн баррелей, до 125,15 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,18 млн баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль дешевел к доллару и евро, помимо новостей на тему геополитики и возможных санкций, прочно закрепившихся в повестке дня, участники рынка ждут итогов заседания ФРС США. "Пока Россия по-прежнему ждет письменного ответа США по гарантиям безопасности, доллар продолжает торговаться выше 79 рублей, а индекс гособлигаций RGBI обновляет минимумы с 2016 года. Доходность отдельных выпусков ОФЗ в среду снова в моменте превышала 10%. В преддверии публикации итогов заседания ФРС рубль находится в числе лидеров снижения к доллару среди валют развивающихся стран. Укреплению российской валюты не смогли поспособствовать и действия ЦБ, который в понедельник для стабилизации ситуации приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила", - отмечает Беспалов.

"... Отсутствие особо негативных сюрпризов от ФРС может поддержать валюты EM в ближайшее время. Тем не менее для российских активов определяющей останется геополитика, и сложно ожидать существенного укрепления рубля без снятия геополитического напряжения", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 января на 30,15 копейки, до 78,9437 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,25 копейки, до 89,1511 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 33,77 копейки по отношению ко вторнику и составил 78,9813 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 39,14 копейки и составил 79,1426 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 491,749 млн, из которых $727,372 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 764,377 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 31,8 копейки, до 89,1092 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился к 19:00 МСК на 44,67 копейки и составил 89,3285 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR560,441 млн, из которых EUR208,596 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR351,845 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного подросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 8,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 8,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев повысились также на 1 б.п. каждая - до 9,12%, 10,05% и 10,18% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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