Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли благодаря возросшему спросу на рисковые активы

Москва. 26 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом ценовые изменения американских казначейских обязательств (US Treasuries) в целом были незначительными, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 31 базисный пункт по отношению к закрытию вторника и составила 108,18% от номинала, что соответствует доходности 3,92% годовых (снижение на 13 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась по отношению к 25 января всего на 1,5 базисного пункта, до 103,175% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 1,1% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 13,5 пункта, составив 282 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 164 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 117,71% от номинала (доходность снизилась на 11 базисных пунктов - до 4,575% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 181 базисный пункт - до 112,16% от номинала (доходность снизилась на 13 базисных пунктов и составила 4,685% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 48 базисных пунктов - до 102,13% от номинала (доходность снизилась на 12 пунктов, до 4,21% годовых), с погашением в 2023 году - на 15 базисных пунктов, до 103,87% от номинала (доходность снизилась на 9,5 пункта и составила 2,445% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 130 базисных пунктов, подорожав до 109,01% от номинала (доходность снизилась на 8 базисных пунктов и составила 4,64% годовых), выпуск с погашением в 2027 году вырос в стоимости на 46 базисных пунктов, до 100,21% от номинала (доходность снизилась на 9,5 базисного пункта - до 4,205% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня умеренно подросли в цене в рамках коррекции, в результате чего доходность выпуска с погашением в 2029 году снизилась за день на 6 базисных пунктов - до 4,3% годовых, а самых "длинных" бумаг с погашением в 2047 году - на 8 базисных пунктов, до 4,64% годовых. В целом евробонды практически всех развивающихся стран сегодня торговались в плюсе, что привело к снижению их процентных ставок на 2-7 базисных пунктов, в то время как американские казначейские обязательства торгуются вблизи уровней закрытия предыдущего дня. На глобальных рынках капитала в среду отмечалось восстановление спроса на рисковые активы; инвесторы восстанавливали позиции в сильно подешевевших бумагах, в том числе и в сегменте российских еврооблигаций. Кроме того, поддержку отечественным валютным гособлигациям оказывают растущие цены на нефть, в частности, котировки Brent уже превысили отметку $90 за баррель. На этом фоне стоимость российского пятилетнего CDS снизилась на 18 пунктов к предыдущему дню, до 229 пунктов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.