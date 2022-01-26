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26 января 2022 года 17:53
Инвестбанк Синара сохраняет прогнозную цену акций Microsoft на уровне $310
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет прогнозную цену акций Microsoft Corp. на уровне $310 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в обзоре. "Microsoft продолжает извлекать выгоду из глобального перехода на удаленный формат работы. Все основные сегменты эмитента по результатам финансового 2К22 (закончившегося 31 декабря 2021 года) продемонстрировали уверенный двухзначный рост выручки г/г. Прогноз компании по выручке на 3К22 предполагает замедление темпов ее роста до 17% г/г. Середина прогнозируемого менеджментом диапазона по выручке компании за 3К22 ($48,9 млрд) всего на 2,5% выше нашей оценки ($47,6 млрд), поэтому мы не вносим долгосрочные изменения в нашу DCF-модель и сохраняем справедливую стоимость акции без изменений - $310 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,5% от текущих уровней и рейтинг "держать", - указывают аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MICROSOFT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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