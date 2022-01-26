Акции Johnson & Johnson интересны для долгосрочных покупок - BCS Express

Акции компании Johnson & Johnson в настоящее время интересны для долгосрочного инвестирования, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Учитывая фундаментальную и техническую картину, акции Johnson & Johnson стоит рассмотреть для покупки в долгосрочный портфель. Дивидендная доходность - 2,6% годовых. Кредитный рейтинг от Moody's - "AAA". Если на фондовом американском рынке продолжится волна распродаж, котировки бумаг эмитента будут падать значительно меньше широкого рынка. Ближайшей целью для роста выступает диапазон $188-195 за штуку", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

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