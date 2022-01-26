"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Microsoft на уровне $354,31

Аналитики "Финама" подтверждают прогнозную цену акций Microsoft Corp. на уровне $354,31 за штуку на сентябрь 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Технологический гигант Microsoft Corporation представил сильный отчет по результатам второго квартала 2022 фискального года (с окончанием 31 декабря). Microsoft отчитывается лучше наших ожиданий второй квартал подряд, что позволяет повысить прогнозы на конец 2022 фискального года. Считаем бумаги интересными с учетом высокого потенциала котировок к росту и дисконта относительно аналогов", - отмечает эксперт Ксения Лапшина.

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