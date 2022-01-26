Рубль днем продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне негативной внешнеполитической обстановки вокруг России

Москва. 26 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных новостей на внешнеполитическую тему и выхода глобальных инвесторов из рисковых активов перед оглашением результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Курс доллара США составил 79,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 50 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,25 руб./EUR1, подорожав на 44,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 47,5 копейки - до 83,68 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 января на 30,15 копейки, до 78,9437 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,25 копейки, до 89,1511 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах на фоне негативной геополитической обстановки вокруг России с учетом нового всплеска санкционной темы, а также в ожидании завершения двухдневного заседания ФРС США. Как сообщил замминистра финансов США Уолли Адейемо в интервью телеканалу Bloomberg Television, США и их европейские союзники уже подготовили экономические санкции в отношении России на случай ее вторжения на Украину. По его словам, санкции находятся "наготове".

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он отключение РФ от международной платежной системы SWIFT, Адейемо заявил, что "рассматриваются все варианты". По словам замминистра финансов США, рассматриваемые меры будут "гораздо более значительными", нежели те, что были приняты в 2014 году после присоединения Крыма к России.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что не исключает персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае российского вторжения на Украину. Американские СМИ опубликовали видео, на котором журналист спрашивает Байдена, пришедшего в магазин за покупками, допускает ли он возможность таких санкций. "Да, это возможно", - ответил президент США.

Тем временем представитель Белого дома Дженнифер Псаки сказала во вторник, что у президента Джо Байдена нет ни намерений, ни желания отправлять войска на Украину. Ранее об отсутствии планов размещать войска НАТО на территории Украины сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. Также Столтенберг заявил, что НАТО в течение этой недели направит России письменные предложения по вопросам безопасности.

Возможные санкции США против высшего руководства России не будут болезненны, чиновникам в России уже давно запрещено иметь счета за рубежом, в свою очередь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя слова президента США о возможности введения санкций против президента Владимира Путина в случае эскалации на Украине, Песков заявил, что подобная постановка вопроса "деструктивна политически".

Глава МИД Сергей Лавров назвал надежной Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), созданную Банком России, и призвал активнее ее использовать. Он также сообщил о сокращении резервов России в долларах и стремлении снизить зависимость экономики от американской валюты.

Система передачи финансовых сообщений была создана Банком России в 2014 году как альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям. Цель СПФС - обеспечение бесперебойности передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами.

Мировые рынки ждут завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Итоги заседания станут известны в 22:00 МСК, а в 22:30 МСК начнется традиционная пресс-конференция председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.

По мнению аналитиков, Федрезерв может дать рынкам сигнал о том, что он готов начать повышение процентных ставок в марте. Это станет первым подъемом ставки с 2018 года. Кроме того, ФРС может дать понять, что рассматривает и другие варианты ужесточения ДКП для борьбы с усиливающейся инфляцией.

Цены на нефть растут в среду после данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого топлива в США по итогам прошлой недели.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,77% - до $87,87 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 0,61% - до $86,12 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 872 тыс. баррелей после подъема на 1,4 млн баррелей неделей ранее.

Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что запасы нефти в стране снизились на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей, запасы бензина - выросли на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,6 млн баррелей.

"Сейчас внимание игроков переключается на заседание ФРС, итоги которого рубль будет отыгрывать уже в четверг. От этого события вряд ли стоит ожидать каких-то "ястребиных" сигналов, не учтенных рынками в ценах, а значит, и доллар может не получить существенной поддержки от Центробанка. В рамках реализации такого сценария обновление долгосрочных минимумов рублю не грозит, особенно учитывая нефтяные цены на многолетних максимумах. Однако в целом рубль остается слабым и уязвимым, а девальвационный процесс еще не завершился", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Для дальнейшей динамики рубля будут важны сегодняшние итоги заседания ФРС (22:00 МСК) - отсутствие особо негативных сюрпризов может поддержать валюты EM. Тем не менее для российских активов определяющей останется геополитика, и сложно ожидать существенного укрепления рубля без снятия геополитического напряжения", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного подросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 8,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 8,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев повысились также на 1 б.п. каждая - до 9,12%, 10,05% и 10,18% годовых соответственно.