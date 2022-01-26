Инвестбанк Синара сохраняет прогнозную стоимость акций Verizon на уровне $65

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет прогнозную стоимость акций Verizon Communications на уровне $65 за штуку, сообщается в обзоре.

"Мы расцениваем итоги 4К21 для компании Verizon как нейтральные и не ожидаем изменения котировок бумаг эмитента в ответ на публикацию результатов. В долгосрочной перспективе сохраняем позитивный взгляд на компанию и продолжаем оценивать справедливую стоимость бизнеса по DCF-модели на уровне $65 за акцию, что предполагает потенциал роста 23% с текущих уровней", - отмечают аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

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