Котировки акций "Детского мира" могут подняться к 150-160 руб. в 2022г - "Солид Брокер"

Котировки акций "Детского мира" могут подняться к уровням 150-160 рублей за штуку на горизонте 2022 года, что предполагает потенциал роста более 50% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Ещё во время отчётности за 3К21 менеджмент "Детского мира" указывал на проблемы с продажами из-за локдауна в начале ноября. Он был недолгим, но всё же снизил темпы роста выручки до 6,3%. Сопоставимые продажи снизились на 2,3% из-за падения трафика. Менеджмент также объясняет провал в продажах падением трафика в торговых центрах, где находятся магазины "Детского мира" из-за того, что на входе требуют QR-код в отдельных регионах. Проблема локдауна сейчас основная в "Детском мире", однако мы считаем, что этот риск временный. Более того, компания всё равно продолжает свой рост, а также демонстрирует всплеск онлайн-продаж. Поэтому думаем, что покупки акций в текущей ситуации оправданы, хотя и рискованны. Ориентир по акциям видим на уровне 150-160 рублей на 2022 год, что предполагает потенциал роста более 50%", - пишут аналитики.

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