"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 2000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, топ-приказ: 1445 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что основным позитивным моментом в инвестиционном кейсе "НОВАТЭКа" является его программа развития в сфере СПГ. К 2030г компания планирует увеличить производство СПГ в 2,9-3,6 раза до 57-70 млн тонн. Благодаря стабильно растущему спросу, у аналитиков "Финама" нет сомнений, что компания найдет покупателей на свою продукцию. При этом значительные налоговые льготы и низкие расходы на добычу и сжижение газа делают российский СПГ одним из самых конкурентоспособных в мире.

"НОВАТЭК" в прошлом году, как и все нефтегазовые компании, продемонстрировал восстановление финансовых результатов. Причинами для этого стали рост цен на нефть и СПГ, развитие проекта "Ямал СПГ", а также небольшое увеличение объемов добычи углеводородов. На этом фоне мы полагаем, что в 2022г все основные финансовые показатели "НОВАТЭКа" будут рекордными, как и в IV квартале 2021г", - пишут стратеги инвесткомпании.

"С точки зрения технического анализа бумага оттолкнулась от уровня поддержки. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 2000 рублей. При покупке на 3% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 1445 рублей риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,6", - указывают аналитики.

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