"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Acuity Brands с целью $220

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Acuity Brands Inc. с целью $220 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,25%, стоп-приказ: $188, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что ежеквартальные отчеты Acuity Brands по прибыли выходят стабильно выше прогноза. Так, значение P/E составляет 22,05, что немного лучше среднеотраслевого значения. При этом компании удалось сохранить валовую рентабельность на стабильном уровне около 40%.

"С технической точки зрения цена в моменте тестирует текущий уровень поддержки $194 в рамках общего восходящего тренда. При покупке на 10% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $188 риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,01", - указывают аналитики "Финама".

Acuity Brands Inc. - компания, занимающаяся управлением освещением и строительством. Штаб-квартира находится в Атланте, штат Джорджия.

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