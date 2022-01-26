Вероятна коррекция котировок нефти до уровней ниже $80/барр. после отопительного сезона - Райффайзенбанк

Вероятна коррекция котировок нефти до уровней ниже $80 за баррель Brent после завершения отопительного сезона и снижения градуса политической напряженности, полагает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

"Мы считаем, что после отопительного сезона и снижения градуса политической напряженности стоит ожидать значительной коррекции в ценах на нефть (ниже $80 за барр. Brent), несмотря на то, что ОПЕК+, скорее всего, будет отставать по темпам добычи от роста собственных квот. При этом альянс, как мы полагаем, не будет отказываться от своей политики по постепенному снятию ограничений - по сути, предложение на рынке уже находится "в свободном плавании". Но даже несмотря на то, что в США пока не наблюдается продолжения роста добычи (она остается около 11,7 млн барр./сутки), предложение на рынке будет увеличиваться, а в ценах уже заложена премия за экстремально высокие цены на газ и политическую напряженность в регионах добычи", - пишет Полищук.

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