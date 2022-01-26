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26 января 2022 года 13:20
"Финам" рекомендует покупать акции Microsoft с целью $354,31
"Финам" рекомендует покупать акции Microsoft Corp. с целевой ценой $354,31 за штуку, что предполагает потенциал роста 22,8% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Технологический гигант Microsoft Corporation представил сильный отчет по результатам II квартала 2022 фискального года с окончанием 31 декабря. Совокупная квартальная выручка достигла рекордных $51,7 млрд, продемонстрировав рост на 20% г/г и превысив собственный прогноз $50-51 млрд и консенсус-прогноз $50,8 млрд. В качестве основного драйвера роста выручки компания называет высокий спрос со стороны бизнеса на облачные и цифровые решения. Можно сказать, что Microsoft сполна оправдала ожидания инвесторов и в очередной раз доказала, что не зря входит в число лидеров технологической отрасли и американского рынка в целом", - отмечает аналитик Ксения Лапшина. Прогноз компании по выручке на III квартал 2022 фискального года составляет $48,5-49,3 млрд. Операционная прибыль ожидается на уровне $19,3-20,4 млрд, указывается в комментарии эксперта. Конференц-звонок по результатам отчетности также добавил уверенности в хороших перспективах компании, СЕО и CFO представили подробные финансовые прогнозы и рассказали о ключевых точках роста, не забыв упомянуть и про метавселенную. "Microsoft отчитывается лучше наших ожиданий второй квартал подряд, что позволяет повысить прогнозы на конец 2022 фискального года. Считаем бумаги интересными с учетом их высокого потенциала к росту и дисконта относительно аналогов. Подтверждаем целевую цену $354,31 на сентябрь 2022г с потенциалом 22,8% к текущей цене", - резюмирует Лапшина. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MICROSOFT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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