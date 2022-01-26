Котировки нефтяных фьючерсов могут протестировать уровень $89/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут вновь протестировать уровень $89 за баррель Brent при позитивном исходе заседания ФРС, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник выросли на 2,24%, до $88,20/барр. Рост котировок продолжает поддерживаться перспективами перебоев в поставках нефти. При этом запасы по данным Американского института нефти (API) вновь перешли к снижению. Так, за неделю нефтяные запасы в США упали на 0,87 млн барр., в то время как ожидалось их снижение на более скромные 0,40 млн барр. В среду фьючерсы Brent растут на 0,45% и торгуются около $88,60/барр. Инвесторы будут ждать сегодняшней публикации официальных данных по запасам от Минэнерго США. Не менее важной для котировок нефти будет и реакция доллара на итоги сегодняшнего заседания ФРС. Мы не ждем существенного снижения нефтяных цен, а при позитивном исходе заседания ФРС фьючерсы Brent могут вновь превысить $89/барр.", - пишут эксперты банка.

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