Акции М.Видео - одни из самых недооцененных в секторе - BCS Express

Акции "М.Видео" являются одними из самых недооцененных в секторе при высокой ожидаемой дивидендной доходности, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Результаты "М.Видео" за 4К21 можно назвать умеренно позитивными. Ускорение темпов роста GMV важно рассматривать через призму того, что в IV квартале компания столкнулась с негативным влиянием усиления карантинных ограничений в октябре-ноябре - если бы не этот момент, показатели были бы сильнее. Скорость роста онлайн-продаж стабилизировалась после последовательного сползания от пика II квартала 2020 года, - пишет аналитик в комментарии. - Влияние отчета на котировки бумаг эмитента ожидается позитивным, учитывая их текущую дешевизну - акции являются одними из самых недооцененных в секторе при высокой ожидаемой дивидендной доходности. Сейчас основное внимание будет приковано к финансовым результатам за II полугодие 2021 года. После их публикации можно будет более точно оценить размер дивидендов, которые на текущий момент являются основным драйвером для роста цены акций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.