ПСБ сохраняет прогнозную цену акций "Детского мира" на уровне 174 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют прогнозную стоимость акций "Детского мира" на уровне 174 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

"Мы позитивно оцениваем представленные операционные результаты "Детского мира" за 4К21: несмотря на пандемийные ограничения, ритейлер почти не пострадал благодаря хорошо организованному онлайн сегменту. Снижение LfL ожидаемо связано с введенными в РФ ограничениями из-за COVID-19. Мы продолжаем смотреть на акции "Детского мира" позитивно и считаем, что снижение последние месяцы не связано с фундаментальной привлекательностью компании, а является результатом геополитических рисков. Сохраняем целевой ориентир в 174 рубля за бумагу", - пишут эксперты ПСБ.

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