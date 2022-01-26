Идея дня: акции "АЛРОСА", "Газпрома" и "Магнита" привлекательны для покупок - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "АЛРОСА", "Газпрома" и "Магнита" наиболее привлекательны для покупок в рамках ожидаемого февральского ралли на рынке акций РФ, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Инвесторам может быть интересно увеличение доли в российских акциях в рамках подготовки к возможному февральскому "ралли". Нам представляется разумным покупка рынка акций "оптом" через индексные фонды или приобретение акций крупных компаний из нашего топ-10 акций РФ. Особенно интересными выглядят заметно снизившиеся в цене акции "АЛРОСА", "Газпрома" и "Магнита". При покупке в равных пропорциях этих трёх бумаг ожидаемая дивидендная доходность портфеля составит около 14% годовых на 2022-23 гг", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

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