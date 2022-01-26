.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Идея дня: акции "АЛРОСА", "Газпрома" и "Магнита" привлекательны для покупок - "ВТБ Мои Инвестиции"
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ в 2021 году оценивается в 4,4-4,5%
Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2021 году на уровне в 4,4-4,5%. Прогноз повышения экономики на 2022 год ведомство сохраняет на уровне 3%. Такому росту в том числе будет способствовать завершение сделки ОПЕК+
 
Снизилось число преступлений с применением карт и телефонов
В России за прошедший год замедлились общие темпы роста преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий, свидетельствуют данные МВД, с которыми ознакомились "Известия". По итогам 2021 года зарегистрировано 517,7...
 
Налог на роскошь для автомобилей обновят
Минпромторг, Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) работают над обновлением параметров налога на роскошь для автомобилей, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Министерства и ФНС прорабатывают вопрос по установлению зависимости применения...
 
Прибыль российских банков в 2022 году останется на высоком уровне
Чистая прибыль российских банков в 2022 году не превысит прошлогодний результат, но останется на значительном уровне - в диапазоне 2,1-2,3 трлн рублей, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". Давление на прибыль окажут охлаждение...
 
26 января 2022 года 10:45

Идея дня: акции "АЛРОСА", "Газпрома" и "Магнита" привлекательны для покупок - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "АЛРОСА", "Газпрома" и "Магнита" наиболее привлекательны для покупок в рамках ожидаемого февральского ралли на рынке акций РФ, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Инвесторам может быть интересно увеличение доли в российских акциях в рамках подготовки к возможному февральскому "ралли". Нам представляется разумным покупка рынка акций "оптом" через индексные фонды или приобретение акций крупных компаний из нашего топ-10 акций РФ. Особенно интересными выглядят заметно снизившиеся в цене акции "АЛРОСА", "Газпрома" и "Магнита". При покупке в равных пропорциях этих трёх бумаг ожидаемая дивидендная доходность портфеля составит около 14% годовых на 2022-23 гг", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 января 2022 года 17:08
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Microsoft на уровне $354,31
Аналитики "Финама" подтверждают прогнозную цену акций Microsoft Corp. на уровне $354,31 за штуку на сентябрь 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Технологический гигант Microsoft Corporation представил сильный отчет по результатам второго квартала 2022 фискального года (с...    читать дальше
.
26 января 2022 года 16:46
"Финам" рекомендует держать акции Linde
"Финам" рекомендует держать акции Linde PLC с прогнозной ценой $292,4 за штуку на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и 256,2 евро за штуку на Франкфуртской фондовой бирже (FWB) на конец 2022 года, что на 7,5% и 9,4% соответственно ниже текущих уровней, сообщается в аналитическом материале...    читать дальше
.
26 января 2022 года 16:22
Инвестбанк Синара сохраняет прогнозную стоимость акций Verizon на уровне $65
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет прогнозную стоимость акций Verizon Communications на уровне $65 за штуку, сообщается в обзоре. "Мы расцениваем итоги 4К21 для компании Verizon как нейтральные и не ожидаем изменения котировок бумаг эмитента в ответ на публикацию результатов. В долгосрочной...    читать дальше
.
26 января 2022 года 15:55
"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Verizon на уровне $56
Инвестиционная компания "Фридом Финанс" сохраняет прогнозную стоимость акций Verizon Communications на уровне $56 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии. "Мы оставляем целевую цену для акций мобильного оператора Verizon на горизонте года без изменений - на уровне $56. Этот...    читать дальше
.
26 января 2022 года 15:45
Рубль днем продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне негативной внешнеполитической обстановки вокруг России
Москва. 26 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных новостей на внешнеполитическую тему и выхода глобальных инвесторов из рисковых активов перед оглашением результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).    читать дальше
.
26 января 2022 года 15:33
Котировки акций "Детского мира" могут подняться к 150-160 руб. в 2022г - "Солид Брокер"
Котировки акций "Детского мира" могут подняться к уровням 150-160 рублей за штуку на горизонте 2022 года, что предполагает потенциал роста более 50% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Солид Брокер". "Ещё во время отчётности за 3К21 менеджмент "Детского мира"...    читать дальше
.
26 января 2022 года 15:12
Цена GDR X5 может вырасти до 4947 руб. в долгосрочной перспективе - "Фридом Финанс"
тировки бумаг (GDR) X5 Retail Group могут вырасти до 4947 рублей в долгосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". Эксперты отмечают, что в среду бумаги Х5 с запозданием отыгрывают ростом позитивную отчетность, согласно которой выручка ритейлера повысилась на...    читать дальше
.
26 января 2022 года 14:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 2000 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 2000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, топ-приказ: 1445 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что основным...    читать дальше
.
26 января 2022 года 14:06
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Acuity Brands с целью $220
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Acuity Brands Inc. с целью $220 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,25%, стоп-приказ: $188, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что ежеквартальные...    читать дальше
.
26 января 2022 года 13:44
Вероятна коррекция котировок нефти до уровней ниже $80/барр. после отопительного сезона - Райффайзенбанк
Вероятна коррекция котировок нефти до уровней ниже $80 за баррель Brent после завершения отопительного сезона и снижения градуса политической напряженности, полагает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. "Мы считаем, что после отопительного сезона и снижения градуса политической напряженности...    читать дальше
.
26 января 2022 года 13:20
"Финам" рекомендует покупать акции Microsoft с целью $354,31
"Финам" рекомендует покупать акции Microsoft Corp. с целевой ценой $354,31 за штуку, что предполагает потенциал роста 22,8% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Технологический гигант Microsoft Corporation представил сильный отчет по результатам II квартала 2022...    читать дальше
.
26 января 2022 года 12:56
Котировки нефтяных фьючерсов могут протестировать уровень $89/барр. - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефтяных фьючерсов могут вновь протестировать уровень $89 за баррель Brent при позитивном исходе заседания ФРС, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник выросли на 2,24%, до $88,20/барр. Рост котировок продолжает поддерживаться...    читать дальше
.
26 января 2022 года 12:35
Рубль в настоящее время полностью находится под властью геополитики - BCS Express
Национальная валюта в настоящее время полностью находится под властью геополитики, без деэскалации уровень 78 руб./$1 вряд ли перейдет под контроль игроков на укрепление, говорится в комментарии BCS Express. "Российский рубль ожидаемо не торопится приступать к укреплению. Давление извне не...    читать дальше
.
26 января 2022 года 12:05
Акции М.Видео - одни из самых недооцененных в секторе - BCS Express
Акции "М.Видео" являются одними из самых недооцененных в секторе при высокой ожидаемой дивидендной доходности, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Результаты "М.Видео" за 4К21 можно назвать умеренно позитивными. Ускорение темпов роста GMV важно рассматривать через призму того, что в IV...    читать дальше
.
26 января 2022 года 11:45
Возможен рост волатильности котировок акций "Детского мира" в ближайшее время - Инвестбанк Синара
Возможен рост волатильности котировок акций "Детского мира" в ближайшее время на фоне публикации операционных результатов эмитента за 4К21, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Представленные результаты "Детского мира " за 4К21 отражают достаточно сложные операционные условия для...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.