Вероятна консолидация рубля в диапазоне 78-79 руб./$1 в среду - ПСБ

Вероятна консолидация валютной пары доллар/рубль в диапазоне 78-79 руб./$1 на торгах в среду, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром среды формируется нейтральный фон, говорящий о возможном продолжении консолидации пары доллар/рубль: американские фьючерсы сдержанно "плюсуют", указывая на вероятную стабилизацию ситуации на фондовом рынке США в ожидании результатов заседания ФРС, глобальные фондовые индексы также пытаются оправиться после недавней коррекции, цены на нефть марки Brent колеблются у отметки $88 за баррель. Ожидаем пониженной торговой активности на российском валютном рынке с консолидацией курса рубля в диапазоне 78-79 руб./$1", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.