Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и США:

- Завершится двухдневное заседание ФРС США;

- В России выйдут данные по промышленному производству за декабрь, а также индекс потребительских цен за неделю и за декабрь;

- В США будет опубликована статистика Управления энергетической информации по товарным запасам углеводородов.

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