Совершать среднесрочные покупки на рынке акций РФ пока еще опасно - "Алор Брокер"

Совершать среднесрочные покупки на российском рынке акций пока еще очень опасно, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций во вторник сумел совсем немного подрасти, но утром в среду продолжать подъем пока не хочет. Впрочем, ситуация может измениться в любой момент, волатильность движения котировок как отдельных бумаг, так и биржевых индексов, в последние дни резко возросла. Это говорит о том, что на акции начинает появляться сильный спрос. И все-таки делать новые среднесрочные покупки еще очень опасно. Нет никакой уверенности в том, что рынок достиг дна, - пишет Антонов в комментарии. - Кроме политики на рублевые активы сильно влияет ситуация на американских биржах. Пока складывается впечатление, что мировой фондовый рынок формирует среднесрочный нисходящий тренд. Очень многое для дальнейшей динамики фондовых активов будет зависеть от решения ФРС США в среду и последующего выступления ее руководителя Джерома Пауэлла. Если регулятор даст намек на усиление темпов ужесточения денежно-кредитной политики, фондовые рынки ждет волна сильного снижения, и рублевые активы, несмотря на их перепроданность, не останутся в стороне. Поэтому инвесторам пока рекомендуем сохранять выжидательную позицию".

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