Акции ADM в текущий момент интересны для покупки на один-два месяца - BCS Express

Акции Archer Daniels Midland Co. (ADM) в текущий момент интересны для покупки с горизонтом инвестирования один-два месяца, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Крупнейший производитель сельхозпродукции в США обновил рекорд по выручке и прибыли. Все основные показатели выше консенсуса, прогноз на следующий год также лучше ожиданий. Позитив пришел в удачный момент - из-за коррекции в индексах акции сейчас на 5% ниже годовых пиков. Текущие уровни выглядят перспективно для покупки на один-два месяца. Более долгосрочные планы нужно строить исходя из динамики долларовой инфляции. В любом случае акция очень спокойная. Средний консенсус по ней дает сейчас $72 за штуку, то есть рост до недавних пиков. Это вариант "пересидеть бурю" на мировых рынках, пока ФРС не определится с тактикой", - указывает аналитик инвесткомпании в комментарии.

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