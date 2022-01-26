"Финам" рекомендует держать акции Wells Fargo с прогнозной ценой $55,4

"Финам" рекомендует держать акции Wells Fargo & Co. с прогнозной ценой на уровне $55,4 за штуку на конец 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Wells Fargo весьма уверенно завершил 2021 год, продемонстрировав заметный рост прибыли. При этом мы достаточно оптимистично оцениваем дальнейшие перспективы банка, ожидая, что он (вместе со всем сектором) продолжит выигрывать от улучшения экономической ситуации в США. В то же время акции Wells Fargo выглядят адекватно оцененными рынком, и потенциал дальнейшего роста их котировок, по нашему мнению, является ограниченным", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Wells Fargo & Co. - крупный американский финансовый холдинг, входит в четверку ведущих банков США по величине активов. Эмитент предоставляет финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико.

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