Индекс Мосбиржи среднесрочно сохраняет значительный потенциал роста - BCS Express

Индекс Мосбиржи сохраняет значительный потенциал для подъема в среднесрочный перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Фактор санкционных угроз является доминирующим для нашего фондового рынка в настоящее время, и именно эти риски определяют наличие того огромного дисконта акций к справедливой стоимости, который сложился в последние месяцы. Локальный взгляд на рынок по-прежнему осторожный из-за его повышенной чувствительности к геополитическим новостям, но в среднесрочной перспективе при стабилизации фона у индекса Мосбиржи и ключевых "голубых фишек" остается значительный потенциал для подъема", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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