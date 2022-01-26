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26 января 2022 года 08:43

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 26 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также локального снижения геополитических рисков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

НАТО в течение этой недели направит России собственные письменные предложения по вопросам безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Столтенберг пояснил, что НАТО сделает это "параллельно с США".

Власти США в письменном ответе на российские предложения по безопасности не планируют затрагивать тему перспективы присоединения Украины к НАТО, заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс. При этом он напомнил, что США против пересмотра принципа "открытых дверей" альянса.

У президента США Джо Байдена нет ни намерений, ни желания отправлять войска на Украину, решения о развертывании войск будет приниматься совместно с НАТО, заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки во вторник.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,2-2,3%, в центре внимания трейдеров находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции укажут на вероятное повышение ставки уже в марте. Дополнительное давление на рынок оказали опасения трейдеров по поводу усиления геополитической напряженности.

Как сообщалось, Госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства на Украине из-за "военных угроз" со стороны России. Великобритания объявила в понедельник, что начинает выводить с Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на рост масштабов угрожающих действий России, говорится в заявлении правительства Великобритании.

Тем временем, индекс потребительского доверия Conference Board в январе уменьшился до 113,8 пункта по сравнению с пересмотренными 115,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 111,7-111,8 пункта с объявленного ранее декабрьского уровня 115,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

В Азии в среду отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Нефть на азиатских торгах в среду умеренно корректируется вниз после роста накануне на фоне опасений относительно возможных перебоев поставок с Ближнего Востока и из Восточной Европы, а также благодаря сигналам сохранения высокого спроса на топливо.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 06:47 МСК в среду составила $87,95 за баррель (-0,3% и +2,2% во вторник), мартовская цена WTI - $85,18 за баррель (-0,5% и +2,8% накануне).

Оптимизм инвесторов поддерживают данные о сильном спросе на нефть в Индии, третьем по величине потребителе этого топлива в мире. Индийский импорт достиг по итогам декабря годового максимума: поставки выросли на 7,1% к ноябрю (до 19,65 млн тонн), к допандемийному декабрю 2019 года рост составил 5%.

Ранее стало известно, что НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских сил вблизи Украины. Кремль осудил такие действия.

Кроме того, йеменские повстанцы-хуситы запустили две баллистические ракеты по Абу-Даби, их сумели перехватить силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов. В ответ войска ОАЭ разрушили пусковую площадку, откуда был произведен удар, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Минобороны ОАЭ.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,144 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,038 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 января снизился всего на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 725,36 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER18" (+0,74%), "ГТЛК-001Р-03" (+0,62%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-23" (-1,5%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,94%) и "РЖД-001P-20R" (-0,68%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ДОМ.РФ" установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-07 на уровне 9,75% годовых. Компания завершила размещение бондов БО-07 на 5 млрд рублей в ноябре 2017 года. Срок обращения выпуска - 33 года, купоны квартальные. Ставка текущего купона составляет 7,7% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 4 февраля.

ООО "Вита лайн" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 11% годовых. Компания разместила выпуск 3-летних облигаций серии БО-01 на 1 млрд рублей в феврале 2020 года по ставке 11% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 9 февраля.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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