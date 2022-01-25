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25 января 2022 года 20:07

Рубль вечером возобновил снижение к доллару и евро на геополитических рисках и ожиданиях заседания ФРС

Москва. 25 января. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине на фоне геополитических рисков и ожиданий заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Курс доллара США составил 79,28 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 51,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,37 руб./EUR1, подорожав на 18,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,54 копейки - до 83,82 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и евро на вечерних торгах на фоне выхода глобальных инвесторов из рисковых активов перед двухдневным заседанием ФРС США, а также в условиях заметного роста геополитических рисков вокруг России. Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

Госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства на Украине из-за "военных угроз" со стороны России. Великобритания объявила в понедельник, что начинает выводить с Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на рост масштабов угрожающих действий России, говорится в заявлении правительства Великобритании.

В понедельник стал известно, что НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских сил вблизи Украины. Кремль осудил такие действия.

На фоне заявления НАТО об отправке дополнительных кораблей и истребителей в Восточную Европу в России стартовали масштабные военные учения.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.

Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, сказали в Минобороны.

24 января пресс-служба Балтфлота сообщила, что порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения вышли в море на учения. Также в них задействованы самолеты и вертолеты.

25 января флот сообщил, что в ходе учений на Балтике малые ракетные корабли "Мытищи", "Одинцово" и "Зеленый Дол" выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника. В качестве мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, поставленные из 152-мм дивизионной самоходной гаубицы "Акация" с мыса "Таран" в Калининградской области.

Западный и Южный военные округа России во вторник заявили о начале проверки боевой готовности войск с передислокацией подразделений на полигоны, в том числе отдаленные. Проверка боевой готовности в ЗВО и ЮВО проходит на фоне переброски частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением и техникой на учения в Белоруссию.

Как сообщал "Интерфакс", Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе - до 9 февраля - планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будут проведены совместные учения "Союзная решимость-2022".

Россия серьезно обеспокоена действиями США по нагнетанию напряженности, в том числе информацией о переводе американских военных в состояние повышенной боевой готовности в Восточной Европе, заявил между тем во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию, что США переводят 8,5 тыс. военных в состояние повышенной боевой готовности в Восточной Европе.

Он также сказал, что в Кремле до получения ответа от США на предложения по гарантиям безопасности не комментируют различные заявления на эту тему. "Пока не хочу ничего формулировать, да и нет смысла до того, как мы получили ответ. Давайте мы сначала получим ответ, он будет проанализирован, и тогда будет сформулирована позиция на основе концептуальных установок главы государства", - сказал Песков.

Участники глобального рынка находятся в ожидании итогов первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Федрезерв может подать сигнал о готовности повысить базовую процентную ставку уже в марте. Кроме того, ЦБ может сигнализировать об ускорении темпов сворачивания стимулов на фоне рекордной за 40 лет инфляции в Соединенных Штатах.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции может указать на вероятное повышение ставки на следующем заседании регулятора в марте. Аналитики полагают, что ФРС, вероятнее всего, придется действовать достаточно жестко, чтобы подавить уже находящуюся на многолетних максимумах инфляцию в США.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 113,8 пункта по сравнению с пересмотренными 115,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 111,8 пункта с объявленного ранее декабрьского уровня в 115,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 111,7 пункта.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, после резкого ослабления в понедельник курс пары "доллар-рубль" большую часть вторника не показывал ярко выраженной динамики, несмотря на укрепление доллара на глобальном рынке. "Впрочем, вечером рубль перешел к более сильному ослаблению - по состоянию на 17:00 мск курс USDRUB рос на 0,24% и находился около 79 руб./$1. Поддержку рублю оказывает приостановка покупки валюты ЦБ в рамках бюджетного правила, суточные объемы которой в январе были рекордными. На стороне рубля на этой неделе также пик налогового периода. Тем не менее западные страны продолжили сегодня напоминать о перспективах введения жестких санкций, и говорить о существенном улучшении геополитической ситуации пока не приходится. Более того, завтра состоится заседание ФРС, на котором регулятор может объявить о более раннем ужесточении ДКП. На этом фоне пока сложно ожидать значительного укрепления рубля без снятия геополитической напряженности", - подчеркнул Григорьев.

"Отметим, что национальная валюта, как и наш фондовый рынок, предпринимала попытки коррекционного восстановления, чему способствовала стабильная ситуация в ценах на нефть. Однако потеря поддержки со стороны экспортеров, а также ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам и сохранение геополитической напряженности, привели к тому, что рубль растерял утренний рост и перешел к снижению. В текущих обстоятельствах ближайшей целью движения пары "доллар-рубль" видится район 79,8 руб./$1. Сигнал на слом данной тенденции будет дан в случае отступления американской валюты ниже 78,2 рубля", - говорит главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

Нефтяные котировки немного ускорили рост в ходе торгов во вторник на фоне опасений относительно возможных перебоев поставок с Ближнего Востока и из Восточной Европы, а также благодаря сигналам сохранения высокого спроса на топливо.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличились на 0,82% - до $86,98 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 0,62% - до $83,83 за баррель.

Накануне обе марки подешевели почти на 2% на фоне укрепления курса доллара США.

Оптимизм инвесторов поддерживают данные о сильном спросе на нефть в Индии, третьем по величине потребителе этого топлива в мире. Индийский импорт достиг по итогам декабря годового максимума: поставки выросли на 7,1% к ноябрю (до 19,65 млн тонн), к допандемийному декабрю 2019 года рост составил 5%.

Во вторник рынок ждет публикации данных о запасах углеводородов в США от Американского института нефти (API). Официальный отчет Минэнерго будет обнародован в среду.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 января на 1,2773 рубля, до 78,6422 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,3361 рубля, до 88,9286 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 33,21 копейки по отношению к понедельнику и составил 78,6436 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 25,25 копейки и составил 78,7408 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 295,677 млн, из которых $975,338 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 320,339 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 72,13 копейки, до 88,7912 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился к 19:00 МСК на 8,27 копейки и составил 88,8718 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR647,92 млн, из которых EUR208,127 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR439,793 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 25 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 20 млрд рублей (при лимите 1 трлн 20 млрд рублей и спросе 1 трлн 420,3 млрд рублей) в среднем по ставке 8,44% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 января, банки разместили 1 трлн 755,7 млрд рублей (при лимите 2,24 трлн рублей и спросе 1 трлн 755,7 млрд рублей) в среднем по ставке 8,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно подросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 8,57% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 базисный пункт (б.п.), поднявшись до отметки 8,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 9,11% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 4 б.п. - до 10,04% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 5 б.п. - до 10,17% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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