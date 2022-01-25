Цены евробондов РФ во вторник пытаются стабилизироваться после обвала накануне

Москва. 25 января. Котировки российских еврооблигаций во вторник пытаются стабилизироваться после обвального падения, произошедшего накануне на фоне сохраняющихся геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подросли в цене благодаря спросу глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 27 базисных пунктов по отношению к закрытию понедельника и составила 107,85% от номинала, что соответствует доходности 4,06% годовых (рост на 10,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 2,5 базисного пункта и составила 103,24% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 1,07% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился за день на 11,5 пункта, составив 299 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 36 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 116,85% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта - до 4,63% годовых). В свою очередь, еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 110 базисных пунктов, до 111,05% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов и составила 4,77% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели всего на 10 базисных пунктов, до 101,66% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта, до 4,325% годовых), а с погашением в 2023 году подорожали на 4,5 базисного пункта, до 103,72% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта, до 2,535% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 70 базисных пунктов, подорожав до 108,11% от номинала (доходность снизилась на 4,5 базисного пункта и составила 4,7% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 10 базисных пунктов, до 99,855% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 4,28% годовых).

"После вчерашних массированных распродаж российских активов на фоне новой волны роста геополитической напряженности вокруг России сегодня на рынках наблюдается некоторая стабилизация ситуации. Суверенные евробонды России открылись во вторник умеренным ростом котировок в дальнем сегменте, в частности, подорожали облигации с погашением в 2042-2047 годах, но при этом в среднесрочных и "коротких" выпусках ценовое снижение продолжилось. Отскок в большей степени носил спекулятивный характер и был вызван в основном закрытием рядом участников рынка коротких позиций в "длинных" бумагах. С другой стороны, сохраняющееся давление продавцов в среднесрочном сегменте свидетельствует о том, что фундаментально ситуация не стала лучше. К тому же под вечер произошло ухудшение настроений и в соседних секторах, в частности, возобновилось падение рубля, а российские акции стали постепенно терять дневные достижения. Таким образом, на рынке по большому счету кардинально ничего не изменилось, инвесторы взяли локальную паузу в ожидании дальнейшего развития геополитического противостоянии России с США и НАТО", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.