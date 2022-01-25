Рубль днем немного корректируется вверх к доллару и евро после сильнейшего обвала накануне

Москва. 25 января. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем; рубль повышается к бивалютной корзине, немного корректируясь вверх после обвала накануне, вызванного резким ухудшением внешнеполитического фона вокруг России.

Курс доллара США составил 78,53 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,53 руб./EUR1, подешевев на 66,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 42,88 копейки - до 83,03 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 января на 1,2773 рубля, до 78,6422 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,3361 рубля, до 88,9286 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного корректируется вверх к доллару и евро на дневных торгах на фоне закрытия позиций после обвала в обеих парах на старте недели, вызванного резким усилением внешнеполитической напряженности вокруг России. В понедельник стал известно, что НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских сил вблизи Украины. Кремль осудил такие действия.

На фоне заявления НАТО об отправке дополнительных кораблей и истребителей в Восточную Европу в России стартовали учения Балтфлота. 24 января пресс-служба Балтфлота сообщила, что 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения вышли в море на учения. Также в них задействованы самолеты и вертолеты морской авиации

Россия серьезно обеспокоена действиями США по нагнетанию напряженности, в том числе информацией о переводе американских военных в состояние повышенной боевой готовности в Восточной Европе, заявил между тем во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию, что США переводят 8,5 тыс. военных в состояние повышенной боевой готовности в Восточной Европе.

Он также сказал, что в Кремле до получения ответа от США на предложения по гарантиям безопасности не комментируют различные заявления на эту тему. "Пока не хочу ничего формулировать, да и нет смысла до того, как мы получили ответ. Давайте мы сначала получим ответ, он будет проанализирован, и тогда будет сформулирована позиция на основе концептуальных установок главы государства", - сказал Песков.

Участники глобального рынка находятся в ожидании итогов первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Федрезерв может подать сигнал о готовности повысить базовую процентную ставку уже в марте. Кроме того, ЦБ может сигнализировать об ускорении темпов сворачивания стимулов на фоне рекордной за 40 лет инфляции в Соединенных Штатах.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции может указать на вероятное повышение ставки на следующем заседании регулятора в марте. Аналитики полагают, что ФРС, вероятнее всего, придется действовать достаточно жестко, чтобы подавить уже находящуюся на многолетних максимумах инфляцию в США.

Нефтяные котировки немного ускорили рост в ходе торгов во вторник на фоне опасений относительно возможных перебоев поставок с Ближнего Востока и из Восточной Европы, а также благодаря сигналам сохранения высокого спроса на топливо.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличились на 0,82% - до $86,98 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 0,62% - до $83,83 за баррель.

Накануне обе марки подешевели почти на 2% на фоне укрепления курса доллара США.

Оптимизм инвесторов поддерживают данные о сильном спросе на нефть в Индии, третьем по величине потребителе этого топлива в мире. Индийский импорт достиг по итогам декабря годового максимума: поставки выросли на 7,1% к ноябрю (до 19,65 млн тонн), к допандемийному декабрю 2019 года рост составил 5%.

Во вторник рынок ждет публикации данных о запасах углеводородов в США от Американского института нефти (API). Официальный отчет Минэнерго будет обнародован в среду.

"Глобальные инвесторы сумели перебороть страх предстоящего ужесточения монетарной политики крупнейших центробанков. В преддверии завтрашних итогов заседания ФРС многие надеются, что американский регулятор смягчит риторику на фоне слабости рисковых активов, а также негативных экономических данных. Дополнительную поддержку рублевым активам оказало некоторое улучшение геополитической риторики, которое усилило надежды на то, что удастся избежать реализации наихудшего сценария в противостоянии России и Запада", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Геополитика продолжит "править" российским рынком, в особенности инвесторы будут следить за письменным ответом США на российские предложения по безопасности. Пока сложно рассчитывать на особый позитив с геополитического фронта, остается надеяться лишь на продолжение переговоров. У рубля есть потенциал к сильному укреплению при нормализации ситуации, но в ближайшее время курс пары "доллар-рубль" продолжит показывать повышенную волатильность - к геополитическим новостям прибавятся новости с завтрашнего заседания ФРС", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 25 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 20 млрд рублей (при лимите 1 трлн 20 млрд рублей и спросе 1 трлн 420,3 млрд рублей) в среднем по ставке 8,44% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 января, банки разместили 1 трлн 755,7 млрд рублей (при лимите 2,24 трлн рублей и спросе 1 трлн 755,7 млрд рублей) в среднем по ставке 8,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно подросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 8,57% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 базисный пункт (б.п.), поднявшись до отметки 8,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 9,11% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 4 б.п. - до 10,04% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 5 б.п. - до 10,17% годовых.