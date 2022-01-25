Возможен переход индекса Мосбиржи в диапазон 3300-3400п на торгах в среду - ПСБ

Отечественный рынок акций, вероятно, попытается продолжить восстановление в среду и перейти в диапазон 3300-3400 пунктов в случае стабилизации настроений на глобальных рынках, находящихся под выраженным давлением из-за ожиданий ужесточения риторики на заседание ФРС и уже выглядящих несколько перепроданными, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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