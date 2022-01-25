BCS назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу

Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "ЛУКОЙЛ", банк ВТБ, "Роснефть", "Яндекс" и Сбербанк.

Аналитики отмечают, что "ЛУКОЙЛ" - привлекательная компания на фоне высоких цен на нефть, а также благодаря высокой ожидаемой дивидендной доходности. "ЛУКОЙЛ" отличается от прочих российских нефтяников дивидендной политикой - базой для выплат выступает скорректированный свободный денежный поток (FCF). За счет этого, указывают эксперты инвесткомпании, размер выплат защищен от разовых бумажных убытков, а дивидендная доходность благодаря 100% payout ratio превышает уровни конкурентов по отрасли - в целом по итогам 2021 года дивидендная доходность может оказаться около 11%.

"Дополнительный фактор привлекательности - проводимый компанией buyback. За период с 26 ноября по 21 января компания направила на обратный выкуп уже около 20 млрд руб. Если предположить, что buyback будет продолжаться, акции должны выглядеть лучше отраслевых конкурентов, - отмечают в BCS Express. - С начала 2021 года акции находятся под давлением негативного сентимента по российским активам из-за геополитики. При этом бумаги все же выглядят лучше рынка, что обусловлено рекордной стоимостью нефти в рублях. В среднесрочной перспективе позитивный взгляд на бумаги сохраняется. При текущих ценах на нефть акции выглядят недооцененными. Цели роста на горизонте нескольких месяцев: 7500-7750 рублей".

Эксперты в банковском секторе обратили внимание на акции ВТБ. "По итогам 2021 года финансовые результаты банка должны кратно вырасти, чистая прибыль по итогам 11 месяцев 2021 года увеличилась в 4,4 раза г/г. Банк в ноябре досрочно выполнил цель по прибыли на 2021 год. Улучшение финансовых метрик обусловлено, по мнению аналитиков, восстановлением экономики после COVID-19, а также сильным снижением объемов резервирования в текущем году", - отметили аналитики.

"Исходя из прибыли за 11 месяцев, дивиденды ВТБ в 2022 году могут составить около 0,0068 руб. на акцию, что соответствует около 16,5% дивидендной доходности по текущим котировкам, - прогнозируют в BCS Express. - В последние недели бумаги снижаются из-за роста санкционной угрозы. По сообщениям СМИ, рассматриваются варианты точечных санкций по российским банкам, однако наиболее жесткий сценарий с отключением системы от SWIFT не на повестке. Перспективы дальнейшего роста и развития в 2022 году позволяют ожидать подъема цены акций на горизонте нескольких месяцев со среднесрочными ориентирами в районе 0,06-0,0625 руб."

Также на фоне рекордной стоимости нефти интересны бумаги "Роснефти", считают аналитики. Компания является крупнейшим производителем нефти в России и существенно выигрывает от роста цен и послаблений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+. По итогам III квартала 2021 года финансовые результаты компании превысили прогнозы, чистая прибыль выросла на 35% относительно II квартала 2021 года.

Помимо этого, отмечают эксперты, сильным фактором инвестиционной привлекательности в кейсе "Роснефти" является реализация крупного проекта "Восток Ойл". Его ресурсная база составляет 6,2 млрд тонн высококачественной, низкосернистой нефти с минимальным углеродным следом, что особенно важно в условиях роста актуальности ESG-повестки. Компания сейчас привлекает инвесторов для реализации проекта, который, в рамках продажи долей, оценивается примерно в 70 млрд евро .

"Акции "Роснефти" с начала года держатся сильнее рынка благодаря высокой цене на нефть и ослаблению рубля. Более того, если абстрагироваться от сформировавшегося геополитического дисконта, бумаги выглядят дешевыми при таких ценах на сырье. На среднесрочном горизонте можно рассчитывать на подъем к 650-700 руб." - отмечают стратеги инвесткомпании.

На взгляд аналитиков, акции "Яндекса" - ставка на дальнейший рост и развитие бизнеса, включая такие направления как фудтех, такси, e-commerce, а также с недавних пор финтех. По итогам III квартала выручка компании выросла в 1,5 раза, до 91,3 млрд руб. При этом заметный импульс ускорения темпов роста выручки дал сегмент "Такси", а также "Яндекс.Маркет" - темпы роста выручки составили 83,3% и 25,4% г/г соответственно. Компания в очередной раз повысила прогноз по темпу роста выручки. "На текущий момент "Яндекс.Маркет" показывает убытки из-за относительно небольшого масштаба, однако по мере развития и увеличения торговых оборотов направление должно выйти в прибыль - похожая ситуация была с сегментом "Такси", - отмечают в BCS Express.

"Акции "Яндекса" в последнее находятся среди аутсайдеров российского рынка. Бумаги не до конца успели отыграть падение из-за роста геополитической напряженности, затем по ним пришлись новые удары со стороны пандемии и коррекции в IT-секторе США. При этом каких-то качественных ухудшений в кейсе "Яндекса" не происходит. Просадка интересна для наращивания длинных позиций на средне- и долгосрочном горизонте. На горизонте ближайших месяцев допустим подъем к 5400-5600 руб.", - пишут эксперты.

Инвесткомпания также предлагают обратить внимание на обыкновенные акции Сбербанка. От максимумов прошлого года бумаги скорректировались на 35% из-за роста напряженности по линии Россия-НАТО.

"Каких-то негативных фундаментальных изменений в инвесткейсе Сбербанка, способных объяснить настолько сильный обвал, сложно обозначить, - отмечают аналитики. - Риски выросли, однако реакция на новые санкционные угрозы выглядит избыточной. Ожидаемая дивидендная доходность в топовой голубой фишке российского рынка на горизонте 12 месяцев - 11%. Падение прежде всего обусловлено выходом иностранных инвесторов из капитала банка, Сбербанк традиционно наиболее чувствителен к оттокам нерезидентов. Если отбросить фактор геополитики, то бумаги сейчас выглядят привлекательно с прицелом на средне- и долгосрочную перспективу. При этом стоит отметить, что в краткосрочном периоде риски в акциях повышенные, нет уверенности, что восстановление начнется в ближайшее время".

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