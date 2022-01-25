Вероятность достижения рублем уровня 80 руб./$1 пока еще высока - BCS Express

Вероятность достижения курсом рубля отметки 80 руб./$1 пока еще сохраняется на высоком уровне, говорится в комментарии BCS Express.

"Пара USD/RUB в понедельник не смогла достичь психологически важного уровня 80 руб./$1, развернувшись вниз от значения 79,5 руб./$1. Тем не менее пока сохраняется высокая вероятность еще одной попытки пробить "круглый" уровень. Об отмене данного сценария будет свидетельствовать закрытие часовой свечки под отметкой 78 руб./$1 В этом случае вероятнее развитие более глубокой коррекции с первой целью в районе 77,5 руб./$1", - отмечает эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.