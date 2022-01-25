Покупка акций Cellnex - идея на долгосрочную перспективу - "ВТБ Мои Инвестиции"

Покупка акций Cellnex Telecom - вложения на долгосрочную перспективу на европейском рынке акций, отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты указали на следующие позитивные моменты инвестиций:

- Агрессивная M&A политика. За последние 2 года компания существенно увеличила долю на европейском рынке, став игроком №1 в 5 из 12 стран своего присутствия. Согласно оценкам аналитиков, среднегодовой рост выручки в период с 2021 по 2024 гг. составит 16%, основным драйвером которого станут приобретения.

- Бенефициар высокой инфляции и повышения ставок. Около 65% выручки индексируется на инфляцию, а повышение ставок на 200 б.п. может привести к росту выручки на 1,3% и EBITDA на 1,7%. При этом компания заключает долгосрочные контракты, предусматривающие возможность повышения цен.

- Разработка инфраструктуры для технологии 5G в Европе. В ноябре 2021 года Cellnex подписала контракт на строительство частной 5G-сети в одном из городов Великобритании. Дальнейшее развитие этого направления может стать драйвером для роста цены акций компании в долгосрочной перспективе.

Потенциальная доходность на горизонте 12 месяцев превышает 60% согласно консенсус-прогнозу, отметили в "ВТБ Мои Инвестиции".

Испанская компания Cellnex Telecom занимается предоставлением инфраструктуры для беспроводных телекоммуникационных услуг. 84,5% выручки компании приходится на аренду телекоммуникационных башен.

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