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25 января 2022 года 16:34
ПСБ рекомендует покупать бумаги Норникеля с прогнозной ценой 26908 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги (ADR) ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой на уровне 26908 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Норникель" в 4К21 увеличил производство палладия на 18% кв/кв (до 704 тыс. унций), никеля - на 25% кв/кв (до 63 тыс. тонн), а платины - на 23% кв/кв (до 178 тыс. унций). Рост производства никеля был связан с полным восстановлением рудников Октябрьский и Таймырский, а также восстановлением Норильской обогатительной фабрики в результате ввода мобильных дробильных комплексов, отмечают эксперты ПСБ. Компания также подтвердила прогноз производства металлов из российского сырья на 2022 год. "Результаты оцениваем как сильные. Ожидаем неплохой финансовой отчетности за второе полугодие, несмотря на просадку цен на палладий. Рекомендация для бумаг - "покупать", целевой уровень - 26908 рублей за штуку", - указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-ADR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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