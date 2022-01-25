Лучшие средства защиты от текущей волатильности - нефть, газ и цветные металлы - ITI Capital

Лучшим средством защиты от текущей волатильности, вызванной инфляцией, является сырье - в основном нефть, газ и цветные металлы, считают эксперты ITI Capital.

"Инвесторы продолжают сбрасывать переоцененные IT-акции и переходить в сектора, выступающие хеджем от инфляции, в том числе в нефтегазовый, металлургический и горнодобывающий сектора, а также бумаги провайдеров второстепенных товаров и услуг и промышленных предприятий в рамках ротации, вызванной снижением социальных и экономических рисков, связанных с распространением штамма COVID-19 "омикрон", повышением долларовых ключевых ставок и продолжающимся ростом доходности казначейских облигаций США. При этом индекс доллара США почти не изменился и вырос всего на 0,2% с начала года - свидетельство того, что инвесторы ищут не долларовую наличность, а альтернативные рисковые активы, в основном акции нефтегазовых компаний и производителей недрагоценных металлов, - пишут аналитики. - Лучшим средством защиты от текущей волатильности, вызванной инфляцией, является сырье, в основном нефть, газ и цветные металлы, в частности алюминий, железная руда, никель и медь, а лучший объект для инвестиций - страны и сектора, ориентированные на экспорт, в том числе Чили, Бразилия, Мексика, ЕС, США и Россия после снижения геополитических рисков. Среди отдельных компаний стоит держать акции Occidental Petroleum, "Газпрома", BHP Billiton, Repsol, BP plc, Petrobras, ArcelorMittal, "ЛУКОЙЛа", PetroChina Co., Kinder Morgan Inc., Rio Tinto, Schlumberger, средний потенциал роста котировок бумаг этих компаний составляет 20%".

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