Определяющим фактором динамики цены акций "Детского мира" остается геополитика - BCS Express

Определяющим фактором для динамики котировок акций "Детского мира" остается геополитика, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарёва.

"Темпы роста основных операционных показателей "Детского мира" в IV квартале 2021 года ожидаемо замедлились в сравнении с III кварталом из-за карантинных ограничений в России в октябре-ноябре 2021 года. Этот же факт стал причиной падения LFL-трафика при одновременном росте среднего чека. При этом заметна хорошая динамика в онлайн-продажах: показатель вырос на 35% г/г, отражая все большее значение для компании данного канала реализации. В I квартале 2022 года карантинные ограничения остаются в силе, однако действующие меры более мягкие - негативный эффект должен быть не таким выраженным, как в IV квартале, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Сейчас фокус смещается на финансовые результаты IV квартала. В рамках релиза компания, вероятно, даст комментарии по "довыплате" дивидендов за 9 месяцев 2021 года, что могло бы стать неплохим драйвером для переоценки бумаг. В последние недели акции "Детского мира" пользуются пониженным спросом у инвесторов, что можно связать с высокой концентрацией иностранного капитала в бумаге. По мере стабилизации сантимента на российском рынке есть все шансы увидеть постепенное восстановление акций, однако сроки отскока обозначить сложно - определяющим фактором для динамики бумаг остается геополитика".

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