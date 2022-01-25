Шансы рубля на дальнейшее ослабление остаются высокими в краткосрочной перспективе - Райффайзенбанк

Шансы рубля на дальнейшее ослабление остаются высокими в краткосрочной перспективе, полагает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

"Сейчас все внимание участников рынка приковано лишь к геополитической повестке - пока тон заявлений с обеих сторон вряд ли можно назвать примирительным, скорее наоборот, "ставки" лишь повышаются. Приостановка интервенций ЦБ РФ вряд ли приведет к мгновенному позитивному результату на валютном рынке в условиях повышенной волатильности: в такие моменты спрос на валюту формируется ажиотажно, тогда как интервенции распределены равномерными небольшими частями. Наоборот, в моменте новость об отмене интервенций может даже трактоваться и в негативном ключе - для спекулянтов это может стать знаком, что проблемы на валютном рынке действительно достаточно серьезны, и шансы рубля на дальнейшее ослабление в краткосрочной перспективе остаются высокими", - пишет аналитик банка.

Вместе с тем, с фундаментальной точки зрения, решение приостановить покупки валюты, на взгляд Мурашова, однозначно верное. Эффект от него будет заметен в перспективе, когда накопится более значительный объем "выпавшего спроса" со стороны ЦБ РФ, полагает он.

"Напомним, что, по нашим оценкам, в январе объем спекулятивного оттока капитала сопоставим с покупками валюты ЦБ (которые планировались на уровне чуть менее $8 млрд за месяц), таким образом, при прочих равных, отмена покупок валюты регулятором на месяц может скомпенсировать значительную часть расширившейся санкционной премии в рубле (сейчас она составляет 7-10 руб./$1)", - резюмирует аналитик банка.

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