Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4330-4490п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4330-4490 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 не стал закрепляться ниже уровня 4300 пунктов и продемонстрировал внутридневной разворот к росту. Вчерашняя дневная свеча сформировала паттерн "молот", что может сигнализировать об изменении направления краткосрочного нисходящего тренда. RSI продолжает находиться в зоне перепроданности, ниже 30 пунктов, но его динамика в сочетании с поведением индикатора MACD указывает на замедление нисходящей тенденции. Ближайшая поддержка расположена в области 4230-4300 пунктов", - пишут аналитики.

Эксперты отмечают, что индекс деловой активности в сфере услуг США в январе снизился на 6,7 пункта, до 50,9, недотянув до общерыночных ожиданий на уровне 54,7 и став самым низким показателем за 18 месяцев. По их мнению, давление на индекс оказывают нехватка рабочей силы и активное распространение штамма "омикрон".

"Индекс деловой активности нового бизнеса оказался самым низким за четыре месяца, хотя показатель все еще остается сильным и соответствует среднему значению за более длительный период, - указывают аналитики "Фридом Финанс". - Инфляция себестоимости продаж в этом сегменте также замедлилась, опустившись до самого низкого уровня почти за год. Производственные ожидания, согласно отчету, достигли годовых пиков, поскольку новый штамм коронавируса не оказывает негативного влияния на спрос, в то время как рост количества новых предприятий указывает на улучшение ситуации в цепочках поставок после ослабления карантинных ограничений".

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