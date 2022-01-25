"Финам" рекомендует покупать акции "Газпрома" с целью 394,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 32,3% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

"После коррекции последних месяцев акции "Газпрома" достаточно удачно позиционированы для роста. Во-первых, бизнес газового гиганта защищен от серьезных санкций, т.к. заменить 180-200 млрд кубометров газа, поставляемых ежегодно в Европу, даже без учета энергетического кризиса, физически нечем. Конечно, в случае эскалации конфликта возможны очередные задержки в запуске "Северного потока-2", однако у "Газпрома" и сейчас достаточно экспортных мощностей для удовлетворения спроса", - отмечает аналитик Сергей Кауфман.

Во-вторых, цены на газ продолжают держаться около аномально высокой отметки в $1000 за тысячу кубометров, и пока что нет повода для скорой нормализации ситуации, т.к. заполненность хранилищ остается на рекордно низком для данного периода года уровне, указывает эксперт. Это, по мнению Кауфмана, позволяет рассчитывать на дивиденды более 45 рублей по итогам 2021г и более 50 рублей по итогам текущего - привлекательные по меркам "Газпрома" значения.

В-третьих, газовый гигант, как и любой экспортер, выигрывает от ослабления рубля, которое неизбежно во время роста геополитической напряженности и может усилиться в случае эскалации конфликта, подчеркивает аналитик. "Поэтому мы считаем текущую просадку временной, а риски для бизнеса "Газпрома", даже при негативном сценарии, преувеличенными. На этом фоне мы рекомендуем "Покупать" акции газового гиганта с целевой ценой 394,4 рубля и апсайдом 32,3%", - резюмирует Кауфман.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.