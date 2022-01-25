Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Western Digital и Swatch на текущей неделе, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Western Digital представит финансовую отчётность в четверг, 27 января. Аналитики отмечают, что компания не пострадала от локдауна и остановки заводов по производству NAND-памяти в китайском Сиане, но выиграла от роста цен на продукцию. Эксперты ожидают сильную отчётность и позитивный прогноз на следующий квартал.

Swatch представит финансовую отчетность в пятницу, 28 января. "На фоне сильной отчетности конкурентов и данных по экспорту часов из Швейцарии, ожидаем выручку компании на 9% выше консенсуса. Вероятен рост рентабельности на 3 п.п. за счет программы оптимизации затрат", - указывают аналитики инвестиционной платформы.

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